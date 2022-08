Apesar da guerra escolas ucranianas com abrigos pretendem reabrir a 1 de setembro

Uma escola ucraniana no norte de Odessa prepara-se para reabrir. A escola vai receber os alunos pela primeira vez desde o início da guerra, no início do ano letivo, em caves e infraestruturas anti-bomba. Substituir janelas e tapar os vestígios do conflito são algumas das prioridades.

Setas a apontar para a cave, que serve de abrigo anti-bomba. Só as escolas com um abrigos estão autorizadas a reabrir. No início da guerra, 160 pessoas refugiaram-se nestas instalações que precisam de trabalhos de renovação, antes da chegada dos alunos.

Esta sala está mais ou menos acabada. Estamos no meio de uma renovação. Estamos a mudar os cabos elétrica. Vamos colocar bancos aqui. Vamos pendurar ali um quadro e um ecrã de televisão. IHOR TJEREVKO diretor da escola

"A guerra continua, mas a vida também" - disse o diretor da escola. Se tudo correr como planeado, as escolas ucranianas, com abrigos, reabrem no dia 1 de Setembro.