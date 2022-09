Cidade francesa de Lyon reduz iluminação de monumentos para poupar energia

A cidade de Lyon, em França, decidiu reduzir a iluminação dos monumentos.

A França, tal como toda a Europa, prepara-se para um possível corte total de fornecimento de gás russo.

Cidade de Lyon quer ser exemplo de sobriedade energética

O município liderado pelos Verdes quer ser um exemplo em matéria de sobriedade energética. Segundo a Câmara de Lyon, se nada for feito face à subida dos preços da energia, a fatura de eletricidade do munícipio pode subir 30% até 2023.

"A cidade já está a apagar todas as luzes em Lyon durante quatro dias por semana, nomeadamente, em pontes, igrejas e museus. Estamos a falar da iluminação que não é necessária para o tráfego de peões e veículos. As pessoas compreendem que, num contexto de crise, não podemos continuar esse tipo de iluminação, temos de nos concentrar nos serviços públicos essenciais”, disse à euronews Sylvain Godinot, vereador da Câmara de Lyon, responsável pela transição ecológica.

Governo francês pede às empresas redução de 10% do consumo de energia

Além da iluminação pública, a câmara de Lyon quer favorecer mudanças no setor privado. Muitas lojas mantêm as luzes das montras acesas toda a noite, embora o regulamento municipal estipule que devam ser desligadas entre a uma e as seis da manhã.

O governo francês pediu recentemente às empresas que reduzissem o seu consumo de energia em 10%.

Em Lyon, alguns comerciantes decidiram agir de forma voluntária, para promover uma iluminação responsável e sustentável.

"Alterámos a iluminação, instalámos iluminação LED, que utiliza menos energia. E acima de tudo, ajustámos o tempo de utilização da iluminação, do nosso sinal luminoso e das divisões onde não precisamos de luz o tempo todo. Instalámos um sensor para que as luzes fiquem desligadas quando não são precisas. Parece-nos óbvio que não é preciso iluminar as montras quando não há ninguém. A iluminação pública é suficiente à noite para iluminar as montras", afirmou Nicolas Asbóth-Martire, gerente da loja Les Curieux, em Lyon.