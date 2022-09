Giuseppe Conte, advogado, que se apresenta como "defensor do povo", surgiu praticamente do nada. Herda a liderança do governo de Paolo Gentiloni e torna-se primeiro-ministro a 1 de Junho de 2018, escolhido pelo vencedor das eleições, Movimento 5 Estrelas, com o vice-primeiro-ministro Luigi di Maio e Matteo Salvini, juntamente com quem, a 24 de Setembro, apresentou o decreto Salvini sobre segurança e imigração.

O governo verde-amarelo, Movimento 5 Estrelas e a Liga, abana, e, em 20 de Agosto de 2019, após nem sequer 15 meses, Conte acusa duramente Salvini de ter desencadeado a crise apenas por interesses pessoais. Dirige-se ao Palácio Quirinal e apresenta a demissão ao Presidente Sergio Mattarella.

Quando, a 9 de Setembro, Conte ganha confiança no seu segundo governo, desta vez o Giallorossi, com a presença do Partido Democrata, Conte sai finalmente da sombra e o primeiro-ministro encarna a figura do homem forte e decisivo.

Sem nunca o imaginar, a Itália é o primeiro país europeu a ser atingido pela onda de Covid-19 vinda da China,. Conte é obrigado a anunciar medidas drásticas nunca antes vistas, a começar pelo bloqueio total, anunciado a 11 de Março de 2020 e que irá continuar até 4 de Maio.

É a era das conferências de imprensa e dos decretos presidenciais anunciados ao vivo. Há quem acuse Conte de chamar toda a atenção para si. Um facto é que a popularidade de Conte está a disparar entre os apoiantes e os detratores.

A ascensão atinge o pico no final de Julho de 2020. Conte sai das negociações sobre a parte do Fundo de Recuperação a ser atribuída à Itália com mais de 200 mil milhões de euros em fundos não reembolsáveis.

Mas algo começa a ceder. A última gota, para Conte, foi quando foi abandonado por Matteo Renzi, obrigando-o a demitir-se, dando lugar a Mario Draghi, cujo governo presta juramento a 13 de Fevereiro de 2021.

E depois? E depois choca com Beppe Grillo, rompe com Di Maio, torna-se presidente do Movimento 5 Estrelas e enfrenta a sua primeira aventura eleitoral.