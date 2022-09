As primeiras sondagens à boca das urnas sugerem que Giorgia Meloni será a próxima primeira-ministra de Itália. De acordo com os números avançados pela RAI, os Irmãos de Itália foram o partido mais votado, com uma votação entre os 22 e 26%, abrindo caminho a uma coligação de direita no governo.

Juntando o partido de extrema-direita à Liga de Matteo Salvini, ao Força Itália de Silvio Berlusconi e aos Moderados, de Maurizio Lupi, obtemos uma votação entre os 41 e os 45%, de acordo com a sondagem à boca das urnas da RAI.

Este domingo, mais de 50 milhões de italianos foram chamados às urnas para escolher os membros da Câmara dos Deputados e do Senado.

As eleições antecipadas foram provocadas pela queda do governo de Mario Draghi, em junho, após a saída do Movimento 5 Estrelas da coligação que formava o governo de salvação nacional.