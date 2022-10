A justiça italiana enviou às autoridades do Brasil um pedido formal para a extradição do antigo futebolista do AC Milan, Robinho, e do amigo Ricardo Falco, ambos condenados em janeiro em Itália a nove anos de prisão, por violência sexual em grupo.

Robinho foi ainda condenado a a pagar uma indemnização de 60 mil euros por ter abusado de uma jovem albanesa em 2013, quando ainda representava o ACMilan.

Como a Constituição brasileira não prevê a extradição dos respetivos cidadãos, Robinho deverá estar a salvo da justiça italiana, mas se sair do Brasil arrisca-se a ser preso.

Robinho foi um prodígio do futebol brasileiro, destacando-se ainda muito novo, no Santos, e com 21 anos transferiu-se em 2005 para a equipa "galática" do Real Madrid, por 24 milhões de euros. Passou ainda pelo Manchester City, de Inglaterra, antes de ingressar no AC Milan, de Itália, com empréstimos ao santos por ambos os clubes europeus.

O futebolista ainda jogou na China e na Turquia antes de arrumar as botas de novo no Santos, tendo confirmado o adeus ao futebol profissional no último mês de julho, com 38 anos.