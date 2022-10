Portugal tem grupo "acessível" nas qualificações para o Euro 2024

Já é conhecida a constituição dos grupos de qualificação para o Europeu de 2024, em futebol. Enquanto Portugal fica num grupo aparentemente fácil, Inglaterra vai reeditar a final do último euro com a seleção campeã, Itália. Em cada um dos dez grupos, os dois primeiros têm a passagem assegurada e outras quatro seleções serão repescadas para compor as 24 que irão à Alemanha.

No fim deste sorteio, o selecionador inglês Gareth Southgate ficou com esperanças de conseguir a desforra face aos italianos: "Vai ser um jogo complicado. Já jogámos duas vezes com eles e foram jogos muito difíceis. É um país com um futebol fantástico e vamos ter de estar ao nosso melhor para lhes conseguirmos roubar pontos", disse o técnico.

Espanha, uma das favoritas, está num grupo aparentemente acessível. Já França enfrenta os Países Baixos, a Irlanda e a Grécia. Além de Itália e Inglaterra, o grupo C inclui também a Ucrânia.

Grupos A-C Euronews

Croácia e País de Gales estão no grupo D, Polónia, República Checa e Albânia no E. A Bélgica divide o grupo com a Áustria e a Suécia.

Grupos D-F Euronews

Hungria, Sérvia e Bulgária estão todas no grupo G. A Dinamarca joga com Finlândia e Irlanda do Norte.

Grupos G-H Euronews

Israel, Suíça e Roménia estão no grupo I, enquanto Portugal parece ter tido sorte, ao calhar com a Bósnia, a Islândia, o Luxemburgo, a Eslováquia e o Liechtenstein.