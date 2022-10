Um segundo grupo de cerca de 250 baleias-piloto encalhou na Nova Zelândia em menos de uma semana, somando ambos os episódios, foram cerca de 500 animais o que torna este no pior registo do género no país desde 2017.

Depois de um primeiro grupo de 250 ter encalhado na sexta-feira na ilha de Chatham, agora um novo grupo na mesma proporção também encalhou na ilha de Pitt, cerca de quatro quilómetros a sul.

"É chocante e as pessoas sentem-se tristes por esta enorme perda. É raro, apesar de estar a acontecer cada vez mais. Mas ter assim dois incidentes desta proporção é inacreditável", afirmou a presidente da câmara das ilhas de Chatham, Monique Croon, citada pela Radio Nova Zelândia.

As cerca de 250 que encalharam na sexta-feira morreram ou tiveram de ser eutanasiadas.

As causas do encalho destes dois grupos de baleias-piloto é ainda desconhecido.

A última vez que a Nova Zelândia registou algo do género foi há cinco anos quando um grupo com 600 a 700 animais encalhou em Farewell Spit, no norte da Ilha do Sul, a maior da Nova Zelândia.