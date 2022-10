Mais de 80 mil brasileiros chamados a votar, em Portugal, nas eleições da qual sairá o próximo presidente do Brasil.

Ao início da manhã o consul-geral do Brasil na capital portuguesa, Lisboa, onde 45 mil do brasileiros deveria votar, mostrava-se satisfeito com a afluência às urnas.

Bolsonaro e Lula da Silva estão na corrida à presidência do país. As opiniões dividem-se, entre os brasileiros que residem em Portugal. Mas o importante é facto de as pessoas estarem a expressar-se, através do voto.