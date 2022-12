Centro sueco quer lançar primeiro satélite da Europa

Com temperaturas muitas vezes inferiores a 20 graus negativos e localizado 200 quilómetros ao norte do círculo polar, o centro espacial Esrange, em Jukkasjärvi, no extremo norte da Suécia, tem um objetivo em mente: ser a primeira instalação deste tipo em solo europeu a lançar um satélite.

Mattias Abrahamsson, Corporação Espacial Sueca:"Temos aqui 5200 quilómetros quadrados onde não vive ninguém, por isso podemos facilmente lançar um foguete que voe nesta área e caia sem fazer nenhuma vítima."

A partir do centro sueco, a funcionar desde os anos 60, já foram efetuados mais de 600 lançamentos, mas até ao momento apenas para voos suborbitais, na maior parte dos casos para experiências científicas.

Na Noruega, Reino Unido, Espanha e no arquipélago português dos Açores, há outros projetos com vista ao lançamento do primeiro satélite a partir do território europeu, mas o centro sueco acredita encontrar-se numa posição privilegiada para ser o primeiro.