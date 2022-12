Os segredos de fabrico de duas iguarias espanholas: torrão e maçapão

Amêndoas e açúcar são os ingredientes principais do torrão e da maçapão, dois doces tradicionais espanhóis, típicos da época natalícia e que são, hoje, consumidos durante todo o ano.

A célebre iguaria espanhola é produzida numa zona certificada como Indicação Geográfica Protegida.

"O torrão de Alicante é uma mistura de açúcares: caramelo branco com amêndoas torradas. A textura é crocante e dura e as amêndoas são inteiras. O de Jijona é mole, o aspeto é muito diferente porque é castanho. Todas as amêndoas são moídas e homogeneizadas com a gordura e os açúcares caramelizados", explicou Ana Picó Filliol, diretora comercial, da Turrones Picó.

Os doces são elaborados a partir de amêndoas espanholas com qualidades específicas, nomeadamente, um elevado teor de óleo, que as torna macias e suculentas, com um sabor intenso. A amêndoa Marcona, nativa, com uma casca dura e uma forma achatada é considerada uma das melhores do mundo. O mel é outro dos ingredientes principais da receita. Espanha é o principal produtor de mel da União Europeia, com 320 variedades de mel, em particular mel de alecrim, tomilho e flor de laranjeira.

A versatilidade dos sabores do torrão

Símbolo da influência da culinária árabe na gastronomia espanhola, o torrão é produzido em Jijona segundo a mesma receita e critérios de qualidade, há cinco séculos.

Num restaurante em Jijona, duas irmãs espanholas brincam com a versatilidade de sabores do torrão.

"As pessoas que vêm de fora ficam surpreendidas ao encontrar turrón em pratos salgados. É com isto que nos demarcamos dos outros, temos turrón durante todo o ano e em comida salgada", contou Ema Ripoll, proprietária e chef, do restaurante L'Entrepà.

"Além deste arroz cremoso que é feito com bochechas de carne e turrón de Jijona, temos a 'esfera', um croquete de turrón, e o 'pastisset', um bolo de bacalhau com um pedacinho de turrón de gema de ovo no meio. O turrón é um produto que pode ser usado em sobremesas, saladas, e guisados", acrescentou Amelia Ripoll, proprietária e chef do restaurante L'Entrepà.

Mazapanes de Toledo: uma iguaria certificada

Castilla-La Mancha é a terra de origem de outro conhecido doce tradicional, maçãpão. Uma iguaria certificada como Indicação Geográfica Protegida de Mazapanes de Toledo.

"O maçãpão de Toledo é feito integralmente com amêndoas doces. É a primeira diferença. Na Alemanha, em Itália e em França, mistura-se amêndoas doces com amêndoas amargas. A segunda diferença é o facto de ser cozido no forno a temperaturas muito altas, mas durante muito pouco tempo. O que também fazemos é cozê-lo em tábuas de madeira, de modo a que a parte superior receba o calor mais intenso, e a parte inferior permaneça mais fresca, crua", explicou Ana de Mesa Gárate, diretora de produção, da empresa Santo Tomé.