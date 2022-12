Comité do Congresso norte-americano quer divulgar rendimentos de Trump

É uma batalha que dura há anos, mas que pode ter um desfecho nos próximos dias. Um comité do Congresso dos Estados Unidos anunciou que deverá finalmente tornar públicas as declarações de rendimentos de Donald Trump, as mesmas que o antigo presidente quis ocultar durante o mandato.

Esse comité, de maioria democrata, também divulgou um relatório no qual se conclui que os serviços de Finanças não cumpriram os controlos devidos durante a última presidência republicana. O documento levanta várias dúvidas sobre perdas empresariais, donativos feitos a instituições de caridade e deduções de empréstimos a familiares.

Parte da matemática já foi feita pelo The New York Times, que conduziu uma investigação. Em 2020, o jornal calculava que Trump pagava 16 vezes menos impostos do que o contribuinte médio.

Há duas semanas, a Trump Organization, empresa do setor imobiliário, foi considerada culpada de um esquema de fraude fiscal, entre outros.

Ao todo, 17 acusações foram confirmadas por um júri, em Nova Iorque, que determinou que, durante 15 anos, a companhia evitou pagar impostos com ofertas de benefícios aos executivos, como apartamentos e carros de luxo.