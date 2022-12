Congresso divulga declarações fiscais de Trump

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos divulgou, esta sexta-feira, as declarações fiscais de Donald Trump. Os documentos, que contêm a informação completa sobre as finanças do antigo presidente entre 2015 e 2020, mostram que Trump não pagou qualquer valor de imposto federal em 2020. Para isso, serviu uma mistura de deduções e perdas relatadas pelas suas empresas. A divulgação dos documentos acontece a poucos dias do Partido Republicano assumir a maioria na Câmara dos Representantes e no arranque da campanha para as presidenciais de 2026.