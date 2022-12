Jerusalém viveu o último dia do Masters de Judo de forma tão intensa como os dois dias anteriores. Muitas centenas fãs de Judo lotaram a Pais Arena de Jerusalém para aplaudir os judocas no tatami.

Em -90kg o japonês Murao Sanshiro com 2 pontos Waza-ari na final bateu o francês Alexis Mathieu. Armen Bagdasarov, Diretor de Árbitros da Federação Internacional de Judo, esteve presente para entregar as medalhas.

Este ano testemunhámos a ascensão meteórica da estrela italiana Alice Bellandi. Subiu uma categoria de peso e em -78kg venceu a francesa Audrey Tcheumeo. As medalhas foram entregues por Lisa Allan, da Federação Internacional de Judo

"Israel é sempre incrível, eles festejam comigo, como se fossem da minha família. É realmente muito agradável." afirmou Alice Bellandi.

Nos -100kg a estrela em ascensão georgiana Ilia Sulamanidze levou Ouro após vencer Simeon Catharina dos Países Baixos. O Ministro da Cultura e Desportos de Israel, Hili Tropper, entregou as medalhas.

Primeiro amigas e depois rivais. A final de +78kg colocou frente-a-frente duas francesas, Romane Dicko e Coralie Hayme a lutarem pelo título. Romane Dicko, campeã do mundo, usou ma técnica de sacrifício inteligente para conquistar a medalha de ouro em Jerusalém. As medalhas foram entregues pelo presidente do ISBB, Shabtai Tsur.

Em +100kg, o japonês Saito Tatsuru, estrela em ascensão, abriu caminho para as finais com um judo consistente. Na final superou o judoca do Tajiquistão, Temur Rakhimov e arrecadou o título de mestre de pesos pesados. Os judocas receberam as medalhas das mãos do Diretor de Arbitragem da Federação Internacional de Judo, Florin Daniel Lascau.

"A minha mãe está sempre a tomar conta de mim, e a apoiar-me muito. Estou muito feliz e contente por lhe dar este primeiro prémio, a medalha de ouro," declarou Tatsuro.

O astronauta Eytan Stibbe foi homenageado pela Associação de Judo de Israel e pelo seu Presidente Moshe Ponte, ao regressar do espaço com a bandeira da Associação de Judo.

Todos os anos a passagem do circuito mundial de Judo em Israel é recheada de momentos incríveis. No último dia de Master em Jerusalém, o judoca israelita Peter Paltchik e a compatriota Raz Hershko foram quem recebeu mais atenção do público.