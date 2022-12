A cidade histórica de Jerusalém acolheu o segundo dia do Masters de Judo.

Os apaixonados do Judo, aguardavam ansiosamente mais um dia cheio de emoções

A categoria -81kg estava guarnecida com alguns dos mais excitantes judocas do planeta. O atual campeão mundial, Tato Grigalashvili, teve um dia épico que o levou atá à final

Do outro lado do sorteio estava o ex-campeão mundial Saeid Mollaei, do Azerbaijão, que derrotou o outro ex-campeão mundial, Matthias Casse, no combate da meia-final.

Na final, o georgiano Grigalashvili terminou 2022 em alta ao bater Mollaei

As medalhas foram entregues por Miri Regev, membro do Knesset do Estado de Israel

"Claro que muito feliz por ter do apoio das crianças no estádio, posso sentir a energia delas. Não é só conseguir isto em Tbilisi, mas também a nível internacional. Estou muito feliz por ser um modelo para eles, para os jovens, para as crianças. É incrível ver como eles me amam,. Dá-me tanta motivação e poder. Obrigado por todo o apoio das crianças".

Em -73kg, o brasileiro Daniel Cargnin ficou deslumbrado ao ganhar o primeiro título num Masters Mundial

As medalhas foram entregues por Naser Al Tamimi, tesoureiro-geral da Federação Internacional de Judo (FIJ)

Puro deleite para a medalhista de prata olímpica, a austríaca Michaela Polleres, ao derrotar a campeã mundial de 2019, Marie Eve Gahie, de França e conquistar o ouro em -70kg

A medalha foi entregue por Vladimir Barta, Director Desportivo Principal da FIJ

"Isto é muito bom. Em Israel é sempre assim e acho que é mmuito agradável. Sinto-me espantosa, estou muito feliz," afirmou a judoca Michaela Polleres.

Em -63kg a japonesa Takaichi venceu a oponente kosovar, Fazliu, e conquistou um incrível quarto título num Masters

Agron Kuka, Presidente da Federação de Judo do Kosovo, entregou as medalhas

Com tantos adeptos no pavilhão, as crianças da associação Shalva tiveram a sorte de pisar o tatami e praticar.

Os atletas locais estiveram mais uma vez em grande forma. Tiveram exibições marcantes e garantiram momentos inesquecíveis ao muito público presente.

A bela Jerusalém mal pode esperar pelo último dia do World Judo Masters, esta na quinta-feira.