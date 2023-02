Torneio de Paris volta a maravilhar

A capital francesa recebeu uma das provas mais emblemáticas do mundial de Judo, um evento que conta com mais de 50 anos de história.

A ocasião serviu para o Presidente do Federação Internacional de Judo, Marius Vizer, assinar um acordo com Benjamin Lakatos, Presidente e CEO do Grupo MET.

A cerimónia de abertura, liderada por Vizer, incluiu uma demonstração de Kata e ginástica, destacando a graça e precisão do desporto.

Na categoria de -48kg, Blandine Pont, com aparentemente milhares de adeptos pessoais presentes, tornou-se na primeira Campeã em Paris a desencadear cenas emocionais.

Com -60kg, Aghayev, do Azerbaijão, contra-atacou a Revolução Francesa para levar ouro!

A Campeã Olímpica Distria Krasniqi mostrou mais uma vez superioridade na categoria de -52kg.

Um Osoto-gari rápido na prova de abertura, provou ser mais do que suficiente para derrotar Pupp Reka da Hungria.

A Ucrânia alcançou o Ouro na categoria de -66kg, depois de um impressionante Iadov ter destacado Sumi-gaeshi para derrotar Battogtokh Erkhembayar.

Na categoria de -57kg houve ainda mais alegria para a França, pois Priscilla Gneto obteve uma vitória táctica contra o antigo Campeão Mundial Klimkait do Canadá

"É espantoso lutar e receber uma medalha e ver toda a gente a apoiar-nos a todos durante todo o dia. Está a dar-nos muita força durante todo o dia, por isso, obrigado por isto", disse a campeã francesa, Priscilla Gneto.

Lasha Shavdatuashvili é uma verdadeira lenda do Judo, e mostrou que ainda está no topo - ganhando em grande estilo contra os Cargnin do Brasil!

"Estou muito feliz porque esta é um público especial, é diferente das outras e dá a todos os atletas muita motivação. É uma grande sensação quando se ganha e todos os espectadores estão felizes por causa da sua vitória", disse Shavdatuashvili, da Geórgia.

Na categoria de -63kg, Gili Sharir de Israel conquistou o Ouro, um resultado surpresa frente a Nabekura Nami.

E entre toda a excitação do Judo, houve um ainda momento maravilhoso para as crianças presentes que conheceram uma das maiores estrelas do Judo, Clarisse Agbegnenou. Um momento emocionante e inspirador para a próxima geração de Judocas franceses.