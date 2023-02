Judo: O regresso do rei no Grand Slam de Paris 2023

Uma final verdadeiramente mágica para o Grand Slam de Paris 2023, com a megastar, o 10 vezes campeão mundial, Teddy Riner, de regresso.

Mas a família do Judo tinha ainda mais para celebrar enquanto o presidente da Federação Internacional de Judo (FIJ), Marius Vizer, e o presidente da Federação do Cazaquistão, Kuanyshbek Yessekeyev, assinavam o contrato que leva o Grand Slam para Astana e Almaty - uma incrível adição ao World Judo Tour.

Na competição, Grigalashvili reclamou o seu primeiro ouro em Paris, provando que é o homem a vencer em 2023.

As medalhas dos 81kg foram atribuídas pelo vice-residente da FIJ, Siteny Randrianasoloniaiko.

Nos 70kg, Ai Tsunoda derrotou a ex-campeã mundial Gahié e alcança a vitória de cadetes no Grand Slam.

Foi Aïcha Garad Ali, membro do COI, que atribuiu as medalhas.

Noel Van T End conquistou o título de 90kg em Paris, à sétima vez, com um desempenho determinado e grandioso.

O holandês recebeu a sua medalha da membro do COI, Filomena FORTES.

Nos 78kg, a robusta francesa, Audrey Tcheumeo, conquistou o seu sexto ouro no Grand Slam de Paris, dando à multidão em casa motivos para celebrar.

Nesta categoria, as medalhas foram entregues pelo vice-presidente da Federação Internacional de Judo, Laszlo TOTH.

Audrey Tcheumeo declarava: "Estou muito feliz por inspirar as pessoas, sabe, é um objetivo para todos os seres humanos no mundo, penso eu. Mas inspirar as pessoas, para mim, é o principal".

Um segundo ouro para os Países Baixos chegou nos 100kg, com Michael Korrel a conquistar o seu segundo título em Paris.

As medalhas dos 100KG foram atribuídas pelo recém-nomeado embaixador da FIJ, Lior RAZ, a quem foi entregue um diploma especial para celebrar o seu novo papel na família do Judo.

Nos mais de 78kg, Kim Hayun, da Coreia, ganhou o seu primeiro ouro num grand slam.

O vice-presidente do Reino da Arábia Saudita, o príncipe Fahad Bin Jalawi entregou-lhe o ouro.

Depois veio o Rei. Teddy Riner regressou numa forma impressionante, dominando o campo para chegar à final de pesos pesados.

Era o momento esperado pela multidão. Riner obteve uma vitória táctica que levou os seus apoiantes à loucura.

O CEO da Icona Capital, Max-Hervé George, entregou o ouro a Riner, que não podia estar mais feliz.

"Luto por estas pessoas, pelo meu país". É um prazer. Já passou muito tempo desde a minha última luta aqui. Uau! É óptimo! A sensação é muito boa", afirmou.

Enquanto a multidão se despedia do Grand Slam de Paris 2023, a cidade vibrava com a excitação e as emoções do judo.