A família do Judo regressou a Israel para o maior evento da modalidade no país até agora, o World Judo Masters! E público delirou!

O Presidente da Federação Internacional de Judo IJF Marius Vizer abriu o evento histórico ao lado do Presidente da Câmara de Jerusalém, Moshe Lion, e do Presidente da Associação de Judo de Israel. Moshe Ponti

Testemunharam a jovem estrela francesa Shirine Boukli a conquistar o seu maior título até agora com uma técnica de sacrifício inteligente,

Depois, Boukli fez uma selfie com os amantes de judo e ofereceu uma recordação que jamais esquecerão

O Presidente do IJF Marius Vizer atribuiu-lhe a Medalha de Ouro à judoca francesa.

"Aqui, é Jerusalém, é um lugar histórico E é um público incrível, com crianças. Eles são apaixonados pelo Judo. É muito bom," declarou Shirine Boukli

Em -60kg, Lee Harim da Coreia bateu o medalhista Mundial Nagayama para ficar no topo do pódio da categoria.

A Campeã Olímpica em -48Kg, Krasniqi, do Kosovo, combateu em -52 Kg e derrotou Chelsie Giles, medalhista olímpica e mundial. Krasniqi venceu com um o-uchi-gari relâmpago, garantindo um importante 4º título num Masters.

O Vice-Presidente do IJF, Laszlo Toth, entregou as medalhas

As esperanças caseiras no ouro estavam sobre os ombros de Baruch Shmailov, e durante todo o dia ele apresentou o seu habitual Judo explosivo técnicas fenomenais.

Na final defrontou o francês Bouba, e os adeptos israelitas não imaginavam outra opção senão o Ouro ficar em Israel. A Pais Arena Jerusalém entrou em erupção quando o herói se tornou campeão do World Masters em -66k.

Momentos incríveis, os que foram vividos por Baruch Shmailov e partilhados com público!

O Presidente da Câmara de Jerusalém Moshe Lion entregou a Shmailov a medalha de Ouro.

ENTREVISTA Baruch Shmailov (ISR) (INGLÊS)

"Vejo pessoas próximas de mim, só quero saltar e abraçar toda a gente. Infelizmente não há tempo suficiente, mas definitivamente vou chegar a todos. É um momento feliz, Não me consegui conter, estou feliz," afirmou Baruch Shmailov .

A favorita Christa Deguchi, do Canadá, terminou o ano em alta, com algumas técnicas de sacrifício incríveis! A Campeã do Mundo de 2019 termina 2022 como a Mestre Mundial de -57kg

O Vice-Presidente da Federação Internacional de Judo Siteny Randrianasoloniaiko entregou as medalhas.

Para aumentar o sucesso de uma medalha de Ouro em casa, tanto a equipa feminina como a equipa masculina de Israel deram aos adeptos muitas razões para aplaudir ao longo do dia.

O Grand Slam de Tel Aviv foi sempre foi uma paragem incrível na digressão mundial, agora com o World Judo Masters foram atingidos novos patamares.

Um incrível primeiro dia na histórica cidade de Jerusalém.