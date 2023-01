Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sem "speaker"

Um acontecimento histórico no Capitólio, nos Estados Unidos, que não acontecia há um século. Os membros eleitos da Câmara dos Representantes não conseguiram eleger um presidente.Desde as eleições intercalares, em novembro do ano passado, os republicanos estão em maioria, mas nenhum nome tem unanimidade nas suas fileiras para substituir a democrata Nancy Pelosi.

Ninguém obteve maioria do número total de votos, nenhum "speaker" foi eleito. Cheryl Johnson Secretária da Câmara dos Representantes

Apesar das votações consecutivas, a nomeação de Kevin McCarthy foi bloqueada por Republicanos ultraconservadores, seguidores de Donald Trump. Mas o republicano eleito da Califórnia diz que não vai desistir.

Perante a recusa de renunciar à sua candidatura, os congressistas são chamados a votar novamente, nesta quarta-feira, até que um candidato consiga o número mínimo de votos.

O próximo "speaker" vai exercer um dos cargos mais importantes na cena política norte-americana, essencial para o funcionamento da Câmara e para que os deputados possam prestar juramento.