Um morto em colisão no metro da Cidade do México

Uma pessoa morreu e várias dezenas ficaram feridas na colisão de duas composições do metro da cidade do México.

Não foram ainda divulgadas as causas do acidente que ocorreu entre as estações de La Raza e Portrero, no norte da capital mexicana, uma das linhas mais frequentadas do metro da cidade.

As autoridades anunciaram a abertura de uma investigação para averiguar as causas da colisão.

Os feridos foram transportados para 7 hospitais da Cidade do México.

Este acidente soma-se a outros no metro da capital mexicana; o mais grave dos quais ocorreu a 3 de maio de 2021, quando uma passagem elevada da linha caiu no distrito de Tláhuac, no sul da cidade, fazendo com que uma carruagem caísse na estrada, ficando dobrada em "V". 26 pessoas perderam a vida nesse dia e mais de cem ficaram feridas.