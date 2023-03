Judo: Coreia do Sul conquista ouro no Grand Slam de Tashkent

Depois de sediar, no ano passado, um emocionante Mundial, Tashkent, a capital do Uzbequistão, acolhe por estes dias mais uma etapa do Circuito Mundial de Judo.

A Yunusobod Sport Arena encheu-se de fãs da modalidade que quiseram apoiar os heróis locais.

Na categoria de -60 kg, o sul-coreano Kim Won-Jin mostrou grande tenacidade, mudando habilmente de direção para bater o cazaque Nurkanat Serikbayev e levar para casa o segundo ouro da sua carreira num Grand Slam.

Kuanyshbek Yessekeyev, o Presidente da Federação de Judo do Cazaquistão, entregou as medalhas.

"Como consegui um ótimo resultado hoje vou aproveitar ao máximo e vou-me preparar para a próxima competição. Vou tentar o meu melhor para conseguir a medalha de ouro novamente no próximo evento. É assim que me estou a sentir", sublinhou Kim Won-Jin.

Stojadinov impõe-se nos -48 kg

Na categoria de -48 kg, Andrea Stojadinov, da Sérvia, mostrou o domínio de várias técnicas da modalidade ao longo do dia.

Na final, mediu forças com a portuguesa Catarina Costa. Durante o duelo intenso, Stojadinov empatou no marcador a apenas quatro segundos do fim, forçou o golden score, acabando por vencer e conquistando o primeiro ouro no World Judo Tour.

A atleta foi condecorada pelo convidado da Federação Internacional de Judo, Xinjian Zhou.

Dedicou a vitória a um amigo especial: "o meu melhor amigo descobriu há sete dias que não pode continuar a praticar judo por causa de alguns problemas médicos e eu prometi-lhe que lutaria por nós os dois. Estou muito feliz por ter acabado com a medalha de ouro porque eu queria muito dar o meu melhor agora que sei o que as pessoas estão a passar e o que pode acontecer na vida."

Mascha Ballhaus triunfa nos -52 kg

A alemã Mascha Ballhaus afirmou-se na final da categoria de -52 kg.

Graças a um "waza-ari" no início dominou a bicampeã mundial Shishime Ai, mantendo a pressão para obter uma vitória emocionante e conquistar o primeiro ouro no Circuito Mundial de Judo.

O vice-presidente da Federação Internacional de Judo, Laszlo Toth, atribuiu as medalhas.

Nurali Emomali, um herói nos -66 kg

Nurali Emomali, do Tajiquistão, conseguiu um impressionante "ko-uchi ippon" e derrotou o local Sardor Nurillaev na categoria de -66 kg, deixando o público da casa atordoado.

Foi condecorado pelo ministro do Desporto e da Política Juvenil do Uzbequistão, Adkham Ikramov.

Tamaoki Momo: ouro nos -57 kg

Na categoria de -57 kg, a experiente japonesa Tamaoki Momo mostrou muita força para bater Eteri Liparteliani, da Geórgia, conquistando a 8ª medalha de ouro no Circuito Mundial de Judo.

O convidado da Federação Internacional de Judo, Saken Mussaibekov, entregou as medalhas.

Com a chegada ao fim da primeira jornada do Grand Slam de Tashkent, o público foi presenteado com uma demonstração inesquecível de habilidade e desportivismo por parte do talento local.

Os judocas uzbeques garantiram momentos impressionantes, deixando o público em êxtase.