Petr Pavel toma posse como Presidente de República Checa

Petr Pavel tomou posse como Presidente de República Checa. A cerimónia da tomada de posse teve lugar no Castelo de Praga e contou com a presença de deputados, senadores, membros do governo, assim como antigos chefes da república, diplomatas e representantes de delegações estrangeiras.

Após o juramento, Petr Pavel tornou-se oficialmente o quarto presidente da República Checa. Nas eleições realizadas em Janeiro, conquistou quase 60% dos votos - o melhor resultado na história do país. Pavel, um general reformado do Exército, durante algum tempo chefiou o comité militar da NATO. Após a invasão russa da Ucrânia, Pavel apelou a negociações entre Moscovo e Kiev, mas enfatizou a inviolabilidade da soberania ucraniana.

O antecessor de Petr Pavel, Milos Zeman, foi presidente da Chéquia desde 2013. Nos últimos anos, a sua taxa de aprovação atingiu um nível particularmente baixo. Os opositores de Zeman acusaram-no, em particular, de estar demasiado próximo de Vladimir Putin e de ser pró-russo.