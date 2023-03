O antigo futebolista inglês Gary Lineker, atual comentador desportivo, entrou em conflito com a estação de televisão pública britânica BBC e foi suspenso, num caso que levantou o debate no Reino Unido sobre a liberdade de expressão.

A BBC decidiu suspendeu a participação de Lineker, um habitual colaborar independente (freelancer) no programa de fim de semana Match of the Day, sobre o futebol inglês, devido ao antigo goleador ter expressado uma opinião pessoal nas redes sociais contra a nova política de migração do Reino Unido, que prevê a transferência coerciva de pessoas para o Ruanda.

O antigo futebolista fez duas publicações no Twitter sobre a política apresentada esta semana por Suella Braverman, a ministra do Interior do Reino Unido, ambas na terça-feira (7 de março), considerando na prmeira "para lá de terrível" a nova política para tentar travar a migração clandestina para a Grã-Bretanha.

Depois, numa resposta a um comentário a essa primeira publicação, comparando as justificações do governo britânico para implementar a nova política aos mesmos argumentos usados pela Alemanha nos anos 30, em pleno período de ascensão do regime nazi.

O governo liderado por Rishi Sunak considerou as críticas do agora comentador desportivo "inaceitáveis" e alguns deputados do Partido Conservador defenderam mesmo o despedimento de Lineker da função de comentador desportivo, na qual tem sido elogiado pela clareza que tem ajudado a dar ao jogo que o tornou uma celebridade mundial.

Quem está contra e quem apoia Lineker

O vice-presidente do Partido Conservador, Lee Anderson, considerou a segunda publicação de Lineker "nojenta e vil" por "usar a palavra nazi neste contexto".

"A BBC deve afastar-se deste tipo de comentários e questionar-se se 'este é o tipo de comentários que esperam dos seus apresentadores financiados pelo público?' Horrível", escreveu Lee Anderson no Twitter, a mesma rede social onde toda a controvérsia se desenrolou até afetar a programação televisiva da BBC.

O antigo diretor-geral da BBC, Greg Dyke, considerou que a BBC, ao suspender a colaboração de Gary Lineker, se descredibilizou porque vai parecer que a estação se vergou à pressão do Governo.

"Existe um precedente há muito vigente na BBC de que os apresentadores de entretenimento e de desporto não estão obrigados aos mesmos regulamentos (dos jornalistas)", afirmou Dyke, aos microfones da BBC Radio 4.

O antigo diretor-geral da BBC considerou a publicação de Lineker aceitável porque "vivemos num mundo com liberdade de expressão". "Ele não o disse numa emissão da BBC, ele disse-o num 'tuíte' privado", reforçou Greg Dyke.

A BBC impõe uma obrigatoriedade de imparcialidade aos funcionários efetivos da casa e até agora essa regra não incluía meros colaboradores independentes (freelancers) como Lineker.

A suspensão do antigo avançado levou outros ilustres comentadores desportivos, como os também antigos avançados ingleses Ian Wright e Alan Shearer, a recusarem participar nos programas desprotivos da BBC, por solidariedade, o que levou a estação pública britânica a suspender este fim de semana o referido Match of the Day.

Ian Wright garantiu, entretanto, que nem pretende regressar à colaboração com a BBC se Lineker for afastado em definitivo.