Mongólia e Reino Unido agitam Grand Slam de Judo de Tbilisi

A segunda jornada do Grande Slam de Judo de Tbilisi, na Geórgia, manteve a energia inebriante do primeiro dia.

Os adeptos da modalidade encheram o estádio e torceram pelos respetivos heróis. Há poucos apoiantes no circuito mundial com a mesma paixão do público da Geórgia.

Na categoria de -63 kg, a britânica Lucy Renshall continuou a mostrar a qualidade, revelando um desempenho consistente, ao mais alto nível.

Giorgi Atabegashvili, presidente da Federação de Judo da Geórgia, condecorou a atleta.

“É muito bom sair da arena e ouvir as pessoas a apoiar. Não temos uma grande equipa aqui, por isso, definitivamente, não foi toda a minha equipa. Quando avançamos para um grande golpe e ouvimos a multidão é realmente motivador. É uma boa atmosfera”, sublinhou Renshall.

Erdenebayar Batzaya: o herói dos -73 kg

No torneio de -73 kg, Erdenebayar Batzaya, da Mongólia, esteve em grande forma. Presenteou os fãs com um "ippon" após o outro.

A final foi tensa, mas o judoca aproveitou o cansaço do rival. Conseguiu superiorizar-se com um “ippon" no período de "ponto de ouro."

Recebeu a medalha da mão de Vlad Marinescu, Diretor-geral da Federação Internacional de Judo (FIJ).

“Estou muito feliz porque as minhas técnicas explosivas funcionaram durante o dia e consegui marcar desta forma contra os meus adversários. Por isso, estou muito grato”, referiu Batzaya.

Elisavet Teltsidou: o triunfo feminino

No torneio dos -70 kg, a potência grega Elisavet Teltsidou abriu caminho até a final, onde acabou por se impor sobre a medalhada mundial e olímpica Sanne van Dijke.

Condecorou-a Giuseppe Maddaloni, supervisor de arbitragem da Federação Internacional de Judo (FIJ).

Wachid Borchashvili impõe-se nos -81 kg

Na categoria de -81 kg, o austríaco Wachid Borchashvili superou uma dura batalha contra Abylaikhan Zhubanazar, do Cazaquistão, com uma técnica de queda eficaz.

O supervisor de arbitragem da Federação Internacional de Judo (FIJ), Neil Adams, condecorou o atleta.

O herói local Lasha Shavdatuashvili, o único georgiano a conquistar os três títulos principais - Mundial, Europeu e Olímpico - deu um espetáculo que deixou os fãs de queixo caído.

Não conseguiu o ouro, mas no estádio ecoou a alegria da bancada quando conquistou uma sólida medalha de bronze.

Este domingo, há mais. Não perca o último dia do Grand Slam de Judo de Tbilisi.