"Estou mais feliz que nunca": Conheça Ezekiel e a nova lei espanhola sobre os transgénero

Uma nova lei nacional de "igualdade real e efetiva para as pessoas trans" entrou em vigor em Espanha no dia 2 de Março de 2023. É agora possível alterar a identidade de género no registo civil sem se submeter a um tratamento hormonal de dois anos ou obter um diagnóstico médico de disforia de género, tal como exigido pela legislação anterior.

Veja aqui a reportagem dos jornalistas da Euronews Valérie Gauriat e Davide Rafaelle Lobina, que se deslocaram a Madrid para ouvir os testemunhos das pessoas afetadas pela lei.