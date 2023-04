Finlândia começa construção de cerca na fronteira com a Rússia

De Euronews

A Finlândia começou, nesta sexta-feira, a construir o primeiro segmento de uma cerca na fronteira com a Rússia. A decisão foi tomada no ano passado, e o início da construção acontece menos de duas semanas depois do país se juntar à Aliança Atlântica e em resposta aos receios provocados pela guerra na Ucrânia.

A Finlândia quer evitar o que aconteceu na fronteira oriental da União Europeia, no inverno de 2021, quando o bloco acusou a vizinha Bielorrússia - um forte aliado russo – de conceder vistos a migrantes do Médio Oriente, empurrando-os através da fronteira com a Polónia.

Feita de aço, a cerca está programada para cobrir cerca de 200 quilómetros das partes mais críticas da fronteira finlandesa, até o final de 2026.

Depois da invasão da Ucrânia, a Polónia e os Estados Bálticos começaram a erguer cercas nas suas fronteiras com a Rússia e com a Bielorrússia.