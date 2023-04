Erdogan volta a aparecer em público

De Euronews

Presidente em campanha regressou num salão aeronáutico em Istambul. Erdogan surgiu acompanhado do presidente do Azerbaijão e do primeiro-ministro da Líbia

Após três dias de intensas especulações sobre o estado de saúde, o presidente turco reapareceu em público. Num momento crucial, a apenas duas semanas das eleições presidenciais, Recep Tayyip Erdogan eclipsou-se desde terça-feira, alegadamente por causa de um vírus intestinal, o que obrigou ao cancelamento de vários eventos de campanha. Voltou à ribalta no antigo aeroporto Ataturk, em Istambul, onde decorre o salão de aeronáutica Tecknofest. Visivelmente ainda fragilizado, e envergando um blusão vermelho de piloto, o homem que ocupa o poder há duas décadas fez-se acompanhar do presidente do Azerbaijão, Ilham Aliev, e do primeiro-ministro da Líbia, Abdel Hamid Dbeibah. São dois dos países que recebem drones turcos, apresentados neste evento como "os maiores do mundo". Erdogan anunciou o primeiro astronauta turco na Estação Espacial Internacional até ao final do ano. As sondagens para o escrutínio de 14 de maio dão a vantagem a Kemal Kiliçdaroglu, o principal adversário de Erdogan.