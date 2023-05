Presidente turco reúne apoiantes em Istambul

De Euronews com AFP

Recep Tayyip Erdogan e o seu principal opositor, Kemal Kiliçdaroglu, esperam ganhar na primeira volta das presidenciais, a 14 de maio

O presidente turco e candidato presidencial nas eleições do próximo domingo organizou um grande comício em Istambul. De acordo com os números avançados pela organização, estiveram presentes mais de um milhão e meio de pessoas.

Durante o comício, transmitido ao vivo pela televisão turca, o presidente acusou o adversário de querer dividir o país. "Não permitiremos que Kiliçdaroglu, que viaja com organizações terroristas, divida este país", afirmou Recep Tayyip Erdogan. “O meu povo não deixará que o bêbedo tome a praça e se vá embora", acrescentou.

Ontem, também num comício em Istambul, Kemal Kiliçdaroglu prometeu que pacificaria e uniria o país em caso de vitória. "A minha palavra é que serei o presidente de 85 milhões. Não farei distinções e abraçarei todos" disse o candidato da oposição.

Recep Tayyip Erdogan, 69 anos e vinte no poder, e o seu principal opositor Kemal Kiliçdaroglu, que lidera uma coligação de seis partidos, esperam ganhar na primeira volta das presidenciais, a 14 de maio.

No total, 24 partidos concorrem às eleições legislativas e em paralelo às presidenciais. O Partido da Justiça e do Desenvolvimento, liderado por Recep Tayyip Erdogan, e a principal força da oposição, o Partido Republicano do Povo lideram as sondagens. As últimas, colocam Erdogan no segundo lugar.