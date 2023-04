Combates entram na terceira semana

De Euronews

António Guterres diz que Sudão se está a "afundar" com a "guerra pelo poder" entre o Exército e paramilitares das Forças de Apoio Rápido

O secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que o Sudão se está a "afundar" com a continuação da "guerra pelo poder" que opõe o Exército aos paramilitares das Forças de Apoio Rápido.

O conflito entrou na terceira semana, com ambos os campos a trocarem acusações de violação da trégua obtida com mediação internacional e que deveria, pelo menos em teoria, prolongar-se até à meia-noite deste domingo.

Dezenas de milhares de sudaneses, mas também estrangeiros e refugiados que estavam instalados no Sudão fugiram para o Egito, a Etiópia, o Chade e o Sudão do Sul, enquanto várias capitais estrangeiras continuam a organizar operações de evacuação para centenas dos seus cidadãos ainda no país.

Os Estados Unidos conseguiram orquestrar pela primeira vez, este sábado, a saída de centenas de cidadãos norte-americanos, através de Porto Sudão e da Arábia Saudita.