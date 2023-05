Qatar mantém viva a cultura tradicional

O Qatar está a manter vivas as antigas tradições - desde o fabrico de espadas à tecelagem e à falcoaria. Qatar 365 examina o que significa proteger e preservar o património cultural do emirado, ao mesmo tempo que o país se esforça por se modernizar.

Durante séculos, os têxteis tradicionais beduínos mantiveram as tribos nómadas do Médio Oriente quentes durante as noites frias do deserto. Tecidas ao estilo "Al Sadu", ou seja, a arte de tecer horizontalmente, as mulheres beduínas têm vindo a praticar esta arte milenar há várias gerações.

No entanto, este estilo raro de tecelagem foi incluído na lista do Património Cultural Imaterial da UNESCO em 2020 para evitar que a tradição se extinguisse.

Um grupo de mestres tecelões Sadu da Península Arábica está agora a lutar para preservar este artesanato único. Maytha Saed Abusalaa tece há 30 anos e, só no Qatar, restam menos de 40 mestres tecelões.

"A minha experiência começou em casa. Via a minha mãe a trabalhar no Sadu e a minha avó, bem como as mulheres da vizinhança. Recebi esta herança delas", afirma.

Os mestres do Sadu fazem-no parecer fácil. Mas este estilo de tecelagem é um trabalho de amor, desde os fios escolhidos até ao desenho dos padrões geométricos e às cores marcantes. Uma peça pode levar de um dia a um ano inteiro para ser concluída, dependendo da complexidade do desenho e do seu tamanho.

Numa corrida contra o tempo, a Fundação Caravane Earth, uma ONG que promove a transformação social, cultural e ecológica, criou uma iniciativa para capacitar e apoiar os tecelões Sadu, para que possam continuar a aperfeiçoar o seu ofício.

A Caravane Earth criou um programa de residência criativa com a Heenat Salma Farm do Qatar, um projeto multidisciplinar dedicado às tradições eco-conscientes no noroeste de Doha. Ao juntarem forças, os fundadores esperam alargar a procura e encontrar o maior número possível de tecelões Sadu.

"Acolheram-nos nas suas próprias casas. Sentámo-nos com os seus filhos, com as suas famílias e eles partilharam toda a sua experiência de vida e a sabedoria espiritual que adquiriram ao longo das gerações", afirmou Farah Al Yasin, Directora da Residência Criativa da Caravane Earth Foundation.

"O Sadu é um belo têxtil que pode ser revitalizado e utilizado no nosso quotidiano. É por isso que temos uma equipa de pessoas que trabalham no desenvolvimento de produtos e que também estão a encontrar novos fios naturais para lhes apresentarmos".

"Estes também podem ser utilizados numa variedade de designs diferentes e novos, mas sempre fiéis aos princípios e valores desse têxtil, ao que significa e ao que simboliza", afirmou Al Yasin.

Ao tecer estas ideias antigas e novas em conjunto, a Caravane Earth Foundation espera que a arte do Sadu resista ao teste do tempo.

"O mais importante é estar numa organização que apoia as artesãs. Isso aumenta as nossas capacidades. Se não houver apoio, o Sadu morrerá", explicou a mestre tecelã Abusalaa.

O significado do fabrico de espadas na cultura do Qatar

No auge da civilização islâmica, as espadas árabes eram consideradas uma das armas mais temidas no campo de batalha.

O fabrico de espadas é uma parte tão importante da história e tradição árabes que um dos mais recentes hotéis do Qatar, o Katara Towers, foi concebido para se assemelhar a duas cimitarras cruzadas, uma espada reconhecida pela sua lâmina curva de um só gume.

Atualmente, uma espada do Qatar feita à mão é considerada a mais bela e a melhor prenda para oferecer a alguém, explicou Mohamed Mohamed Mourad, gestor de vendas da Ghaith Essence of Swords, uma das principais lojas de espadas do Qatar: "A tecnologia moderna e as máquinas gigantes podem fabricar mil espadas, grandes quantidades, mas a qualidade não será tão boa como a de uma espada feita à mão.

"A peça feita à mão não pode ser reproduzida. Por essa razão, é rara e a pessoa que a possui deve preservá-la", acrescentou.

Atualmente, estas espadas artesanais são utilizadas nos rituais "Ardah", uma dança tradicional folclórica e de guerra que envolve filas de homens que dançam ao ritmo de tambores. Servem também como presentes diplomáticos e decoram as paredes das embaixadas do Qatar.

A arte de fazer espadas não se limita apenas à forma e ao design, cada peça tem a sua própria inscrição. Algumas são revestidas a ouro, prata e cobre, enquanto outras são decoradas com pedras preciosas.

"Começarei com a espada mais famosa do Estado do Qatar, a chamada espada do fundador", disse Mourad apontando para a peça em exposição. "Esta espada pertenceu a Sua Alteza Sheikh Abdullah bin Jassim (o fundador do Qatar moderno)".

Levantando suavemente outra cimitarra embelezada de uma vitrina, disse: "Esta espada é uma cópia da arma que pertenceu ao filho do fundador, o Xeque Abdullah bin Jassim. O ouro prateado é decorado com esmeraldas e rubis. Fizemos um punho banhado a ouro, que também pode ser feito em marfim, a pedido".

Dominar os valores e a etiqueta da falcoaria

No início deste ano, realizou-se o 14.º Festival Internacional de Falcões e Caça. Conhecido localmente como "Marmi", reúne falcoeiros regionais que apresentam as suas aves premiadas para competir no concurso de caça. Situado no coração do deserto, o torneio está intrinsecamente ligado à cultura do Qatar.

"Desde 2011, participamos no festival Marmi. Não começámos como uma equipa, mas sim como indivíduos, quatro a cinco pessoas. Cada um de nós preparava o seu falcão ou dois falcões e ia para Marmi. Costumávamos caçar desde o início de Marmi", disse o falcoeiro Hamad Saeed Al-Marri.

O festival tem por objetivo promover este desporto, reconhecido como património da UNESCO, que remonta a 4000 anos.

Trata-se de uma prática antiga que se tornou numa tradição anual. Al-Marri nunca perdeu um Festival Marmi nos seus 14 anos de história. E além de se certificar de que os seus falcões se mantêm na rota, também está a treinar os seus filhos para levarem o desporto para o futuro.

"Estão a praticar um hobby que adoram. Transportam o falcão, libertam o falcão, ensinam e treinam o falcão. Foram criados a ver-nos como falcoeiros, por isso estão a seguir as nossas pisadas.

"Em suma, é um passatempo que não se pode obrigar o filho a gostar, pois ele vai gostar por natureza. Mas agora, se lhes perguntarmos, preferem ficar no deserto do que voltar para a cidade. Preferem cuidar dos seus falcões", conclui Al-Marri.

Embora tenham todos os mesmos aparelhos tecnológicos que os seus pares, Al-Marri incentiva os jovens da sua família a ficarem offline tanto quanto possível. E parece estar a funcionar. O seu sobrinho de 15 anos, Saeed, passou uma década a aprender as ferramentas do ofício.

"Desde os meus 5 anos que sou apaixonado por falcões. O meu pai e os meus tios ensinaram-me sobre eles. Aprendi a criá-los e a treinar o falcão para apanhar os pombos. Estou grato por isso", disse Saeed.

Mohammed Al Kubaisi, responsável pelo equipamento e pelos eventos do Festival Marmi, explicou que o evento conta com falcões do Irão, da Mongólia, do Paquistão, do Egipto e da Síria e que passa um mês e meio no local para garantir que tudo corre como planeado.

A sua paixão por este desporto surgiu também como um rito de passagem transmitido pelos mais velhos, quando o seu pai e o seu avô treinavam as aves de rapina para apanharem algo para a família comer.

Ao manter vivas as tradições seculares da tecelagem Sadu, do fabrico de espadas e da falcoaria, o Qatar moderno mantém orgulhosamente a sua herança cultural.