Rishi Sunak diz que Reino Unido vai treinar pilotos ucranianos em breve

De euronews

O primeiro-ministro britânico anunciou que em breve o Reino Unido vai treinar os pilotos ucranianos.

O Reino Unido anunciou que vai iniciar o treino básico de pilotos ucranianos este verão, juntamente "com os esforços para trabalhar com outros países no fornecimento de F16 - os caças preferidos da Ucrânia".

O Reino Unido recebeu a visita inesperada do presidente ucraniano. Volodymyr Zelenskyy chegou de helicóptero à casa de campo oficial do primeiro-ministro britânico. A visita faz parte do périplo europeu de Zelenskyy para obter mais armas para a contraofensiva ucraniana contra o exército russo.

A Itália prometeu apoio económico e militar, a Alemanha 2,7 mil milhões de euros em ajuda militar, a França dezenas de tanques e veículos blindados e o governo britânico prometeu entregar centenas de mísseis antiaéreos e drones de ataque à Ucrânia nas próximas semanas.

Entre os mísseis que a Ucrânia receberá estão os temidos Storm Shadow, os primeiros mísseis de longo alcance enviados por um governo ocidental.

(notícia em atualização)