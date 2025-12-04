O presidente russo, Vladimir Putin, é "moralmente responsável" pela morte de uma mulher britânica que perdeu a vida após borrifar o agente nervoso Novichok sobre si mesma, que tinha sido contrabandeado para o Reino Unido por agentes russos enviados para assassinar um ex-espião, concluiu uma investigação.

O responsável pela investigação, Lord Hughes of Ombersley, disse na quinta-feira que a tentativa de assassinato do ex-agente Sergei Skripal em Salisbury, em março de 2018, "deve ter sido autorizada ao mais alto nível" por Putin.

Ele considerou a tentativa de assassinato um "ato surpreendentemente imprudente".

"O risco de que outras pessoas, além do alvo pretendido, pudessem ser mortas ou feridas era totalmente previsível. O risco foi dramaticamente ampliado ao deixar, na cidade, um frasco de Novichok disfarçado de perfume", concluiu.

O governo britânico sancionou a agência de inteligência russa GRU e convocou o embaixador de Moscovo na quinta-feira, após a divulgação das conclusões da investigação.

O governo acrescentou ainda que a GRU estava a ser sancionada, na sua globalidade, pelo ataque que teve como alvo Skripal, um ex-agente soviético que desertou para a Grã-Bretanha.

Membros de uma equipa de especialistas em fatos de proteção militar analisam uma casa em Salisbury, 6 de julho de 2018 Matt Dunham/AP

A 4 de março de 2018, Skripal e a sua filha, Yulia, foram envenenados com Novichok em sua casa. Ambos ficaram gravemente doentes, mas sobreviveram à tentativa de envenenamento.

Sturgess morreu no dia 8 de julho do mesmo ano, após, inadvertidamente, borrifar Novichok sobre si mesma uma semana antes, que estava armazenado num frasco de perfume falso na casa do seu namorado, Charlie Rowley, em Amesbury, a cerca de 11 quilómetros a norte de Salisbury.

O incidente levou o governo, então liderado pela primeira-ministra Theresa May, a anunciar, em novembro de 2018, que iria realizar um inquérito público sobre a utilização do agente nervoso em solo britânico.

*Esta é uma história em desenvolvimento e os nossos jornalistas estão a trabalhar em novas atualizações.