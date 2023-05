Existe uma ligação entre jovens violentos e as recomendações do Youtube?

De Sophia Khatsenkova

Para a diretora do projeto Technology Transparency, os vídeos não só violam as políticas do Youtube, como podem levar crianças vulneráveis para um caminho perigoso

O The Cube analisa a ligação entre a violência armada e as recomendações de vídeos no Youtube. Os investigadores do projecto Technology Transparency, uma ONG sediada nos Estados Unidos, investigaram esta possibilidade e Katie Paul, diretora da ONG, diz-nos que estes vídeos podem levar crianças vulneráveis para um caminho perigoso. Veja aqui o vídeo.