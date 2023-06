De Euronews

Carro onde seguiam youtubers que realizavam o desafio de conduzir durante 50 horas seguidas, chocou com a viatura onde estavam o menino de cinco anos, que faleceu, a irmã de três anos, que ficou gravemente ferida, e a mãe.

É mais um desafio do Youtube que acaba de forma trágica e atinge pessoas inocentes.

Desta vez, em Itália, a vítima mortal foi um menino de cinco anos. A criança morreu depois do carro onde seguia ter sido atingido por um Lamborghini SUV durante um desafio do YouTube.

O Lamborghini era alegadamente conduzido por membros e criadores do canal do YouTube "The Borderline" que realizavam o desafio de conduzir durante 50 horas seguidas.

Na viatura que foi atingida, estavam o menino de cinco anos, a irmã de três anos, que ficou gravemente ferida, e a mãe.

O canal de YouTube 'The Borderline' tem mais de 600.000 subscritores e milhões de visualizações.