Gregos vão às urnas para escolherem novo governo

De Euronews

Os eleitores gregos deslocam-se às urnas para escolherem um novo governo; partido no poder Nova Democracia detinha a vantagem nas sondagens

Na Grécia já estão a decorrer as eleições legislativas. Mais de 9 milhões de gregos com mais de 17 anos estão aptos a participarem no ato eleitoral. As mais recentes sondagens de opinião sugerem que o partido Nova Democracia, no poder, teria uma vantagem confortável sobre o partido da oposição, Syriza.

As eleições obedecem a um sistema de representação proporcional, o que dificulta a vitória absoluta de qualquer candidato, abrindo caminho a uma segunda volta das eleições.

A segunda volta poderá ter lugar no início de Julho, o que significa que a Grécia poderá estar em modo de eleições durante pelo menos três meses.

Os partidos precisam de obter pelo menos 3% dos votos para entrar no parlamento para um mandato de quatro anos. A percentagem de votos necessária para assegurar uma maioria de 151 lugares no Parlamento de 300 membros.

Para além do partido no governo e o maior partido da oposição, os partidos mais pequenos lutam para atingir o limiar mágico de 3% que lhes permitirá estar representados no Parlamento.

Partidos representados no parlamento (com número de lugares):

Nova Democracia, centro-direita. Líder: Kyriakos Mitsotakis (156)

Syriza, esquerda. Líder: Alexis Tsipras (88)

KKE, comunista. Dirigente: Dimitris Koutsoumbas (15)

Solução Helénica, de direita. Dirigente: Kyriakos Velopoulos (10)

PASOK-KINAL, centro-esquerda. Dirigente: Nikos Androulakis (22)

Mera 25, de esquerda. Líder: Yanis Varoufakis (6)

As eleições de 21 de Maio realizam-se num ambiente livre de crises. A crise da dívida, bem como a crise pandémica, ficaram para trás. A Grécia conseguiu sobreviver a ambas e emergiu como uma economia em recuperação que conseguiu superar a maioria dos seus pares europeus nos últimos dois anos.

Não se prevê a formação de um governo após estas eleições. Não se prevê que nenhum partido obtenha mais de 35% dos votos, o que torna impossível um governo de maioria unipartidária. A maioria dos partidos já excluiu a possibilidade de um governo de coligação. Assim, a não ser que aconteça uma surpresa, os gregos serão novamente chamados às urnas no Verão para votarem ao abrigo de uma lei eleitoral diferente.