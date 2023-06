Apple na corrida ao domínio da realidade mista com Vision Pro

De Euronews

É a corrida pelo domínio da realidade mista, que une ao mundo físico à realidade virtual. Depois da Microsoft e da Meta foi a vez da Apple apresentar os seus óculos de realidade mista, a ser comercializados a partir do próximo ano nos EUA.

Os Vision Pro são um dispositivo que pode ser controlado com os olhos, as mãos e a voz. De acordo com a gigante tecnológica trata-se do primeiro sistema operativo espacial do mundo, ou seja, ele permite aos utilizadores interagir com conteúdos digitais como se estivessem, de facto, presentes no seu espaço. O desafio é o preço, o equivalente a mais de 3.700 euros.

Há produtos que mudam a forma como olhamos para a tecnologia e o papel que ela desempenha nas nossas vidas. Acreditamos que o Apple Vision Pro é um produto revolucionário com o desempenho, a imersão e a capacidade que só a Apple pode oferecer. O desafio para a Apple é fazer com que estes óculos se tornem num produto de massas, a chave será baixar o preço. Tim Cook Diretor-geral da Apple

A Apple descreve o design como "de vanguarda". O dispositivo tem "um sistema de visualização de altíssima resolução", com 23 milhões de pixéis distribuídos por dois ecrãs. Tudo para "dar aos utilizadores a sensação de que todas as experiências se desenrolam diante dos seus olhos em tempo real".

O anúncio surge quatro dias depois de a Meta, casa mãe do Facebook, ter apresentado os seus novos auscultadores de realidade mista, o Meta Quest 3. Também a Microsoft tinha apresentado o HoloLens 2, um "dispositivo holográfico, autónomo, ergonómico e sem fios", que pretende melhorar a eficiência nas empresas.