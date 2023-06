Inaugurada a primeira exposição permanente dedicada a Robert Capa

De euronews

Em Budapeste, terra natal do fotojornalista, o Centro de Fotografia Contemporânea Robert Capa inaugurou, no passado dia 13, a primeira exposição permanente dedicada a um dos maiores nomes da história da fotografia.

Abriu a primeira exposição permanente dedicada à obra de Robert Capa, um dos nomes mais marcantes da história da fotografia. A exposição sobre o seu trabalho como fotojornalista está patente no Centro de Fotografia Contemporânea Robert Capa, em Budapeste, cidade onde nasceu.

"500 fotografias estão em exibição nesta exposição. Quase 140 destas estão expostas fisicamente e todas as outras projetadas. E o que as torna originais? Estas imagens são cópias completamente únicas. Só se pode ver essas imagens de Robert Capa em três lugares do mundo", frisa Orsolya Kőrösi, diretora do Centro de Fotografia Contemporânea Robert Capa.

O correspondente de guerra esteve em cinco campos de batalha e acabaria por morrer num deles, na explosão de uma mina terrestre na Guerra da Indochina, em 1954. O seu trabalho mudou o fotojornalismo.

A curadora da exposição Gabriella Csizek destaca o facto de esta ser também uma exposição interativa. "O visitante pode revelar fotos, editar páginas de jornais. Pode ver um rolo de impressão com o jornal pronto. E num monitor pode navegar pelos jornais da época."

Robert Capa foi um dos fundadores da célebre agência fotográfica Magnum, criada em 1947. Desta cooperativa internacional saíram algumas das imagens mais poderosas da segunda metade do século passado.