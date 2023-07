Terra pode ter entrado numa nova era mas questão não é consensual

De Euronews com AFP

Lago Crawford no Canadá escolhido como local de referência mundial para o início da nova era geológica caraterizada pelo impacto da Humanidade na Terra.

O lago Crawford, perto de Toronto, Canadá, foi escolhido como local de referência mundial para o início de uma nova era geológica, o Antropoceno, caracterizada pelo impacto da Humanidade na Terra.

Cientistas, do Grupo de Trabalho sobre o Antropoceno, concluíram que os sedimentos estratificados no fundo desta pequena massa de água, carregados de microplásticos, cinzas de petróleo e carvão queimados e resíduos de explosões de bombas nucleares, são a melhor prova de que começou um novo capítulo na história da Terra.

Por agora - e até à validação das autoridades geológicas mundiais - a Terra está no Holoceno, período que começou há cerca de 12.000 anos, no final da última era glaciar. Os cientistas estão a tentar que a nova era do planeta azul seja, oficialmente, reconhecida.

Mas a questão não é consensual. Os principais geólogos consideram que não estão reunidos os critérios técnicos para qualificar o Antropoceno como uma nova "época", embora reconheçam que houve uma rutura no século XX.