Os líderes dos países mais ricos vão reunir-se este fim de semana na Índia para discutir os maiores problemas do mundo. Mas há uma grande probabilidade de os confrontos de poder entre eles ofuscarem a resolução de problemas globais.

As ruas apinhadas de Nova Deli foram repavimentadas. Os edifícios e as paredes foram pintados com murais brilhantes. A cidade está repleta de flores.

O motivo? A cimeira do G20.

Este fim de semana, os líderes dos países mais ricos e poderosos do mundo participarão na conferência de dois dias na capital indiana.

Desde que a Índia assumiu a presidência do G20 para 2023, não conseguiu chegar a um consenso para uma declaração conjunta em nenhum dos principais pontos de discussão anteriores. Um dos principais obstáculos tem sido as objeções da Rússia e da China à formulação da referência à invasão total da Ucrânia por Moscovo.

A perspetiva de que a cimeira termine com o habitual acordo entre os Estados-Membros e com uma declaração conjunta dos líderes pode parecer pouco animadora, mas essa é mais uma razão para estar atento ao que se passa no fim de semana.

Eis o seu guia para saber o que esperar da cimeira do Grupo dos 20 deste ano.

As economias emergentes podem estar a unir-se contra o Ocidente

Os novos membros do bloco económico BRICS podem ajudar a afastar a habitual esfera de influência dominante do Ocidente.

O grupo, que tem o nome dos seus membros fundadores (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), foi criado como forma de amplificar a voz das economias emergentes na cena mundial e promover o comércio e o desenvolvimento entre elas.

Agora, com a entrada da Arábia Saudita, do Irão, da Etiópia, do Egito, da Argentina e dos Emirados Árabes Unidos, a crescente influência dos BRICS na economia mundial estará certamente "em cima da mesa" da cimeira do G20, de acordo com o economista Dennis Snower.

Snower, que é presidente da Global Solutions Initiative, uma organização sem fins lucrativos, sugeriu que é possível que o mundo esteja a passar de uma posição de cooperação global, como inicialmente previsto no âmbito do G20, para uma posição em que os países de blocos separados cooperam entre si e competem ou estão mesmo em conflito com outros blocos.

Este último cenário "seria um desastre", disse Snower.

O maior receio é que as questões globais - como as alterações climáticas, a segurança internacional, a cibersegurança e o desarmamento nuclear - que exigem que todos os países remem na mesma direção, passem para segundo plano.

"Tanto os países desenvolvidos como os países em desenvolvimento são necessários para resolver estes problemas. Cada um deles tem as suas vantagens comparativas e precisam uns dos outros", explicou Snower. "Espera-se muito que esta aliança de países em desenvolvimento [BRICS] seja feita no espírito da resolução de problemas globais."

"Há um perigo terrível de que os diferentes blocos de poder procurem exercer influência em função dos seus próprios interesses, em vez de o fazerem para o bem comum global", acrescentou.

A "longa sombra" da guerra na Ucrânia

Há uma questão que tem lançado uma "longa sombra" sobre as reuniões do G20 até agora: a guerra na Ucrânia, de acordo com Snower.

O conflito tem certamente criado um fosso ainda maior entre as potências mundiais.

De um lado, a Ucrânia luta com o apoio da União Europeia e dos Estados Unidos. A Rússia está do outro lado, apoiada pela ajuda da China, um dos seus aliados mais próximos.

Este ano, estes dois países bloquearam, até agora, acordos vinculativos em todas as grandes discussões do G20, devido à sua objeção em chamar guerra ao conflito ucraniano.

Embora a invasão da Rússia seja uma das maiores crises da história recente, os países têm de aprender a pôr as suas diferenças de lado quando trabalham noutras questões globais, segundo Snower.

"Esta guerra é um problema importante, mas não nos deve impedir de encontrar soluções de colaboração em outras áreas que não estão relacionadas com ela", afirmou. "A próxima geração não nos vai perdoar se dissermos que nos esquecemos das alterações climáticas por causa da guerra na Ucrânia."

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, não vai participar na cimeira na Índia, uma vez que o Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de captura contra ele em março, por alegados crimes de guerra cometidos na Ucrânia.

O Presidente da China, Xi Jinping, também não vai participar no evento, anunciou Pequim na segunda-feira. O primeiro-ministro Li Qiang chefiará a delegação do país em seu lugar.

A ausência de Xi Jinping não foi oficialmente explicada, mas alguns analistas consideram que poderá resultar do desejo de se manter na mesma página que a Rússia relativamente ao conflito na Ucrânia.

Presidente russo, Vladimir Putin, à esquerda, gesticula ao falar com o presidente chinês, Xi Jinping, durante a cimeira da OCX no Uzbequistão. 16 de setembro de 2022. Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

Para além disso, as relações entre a China e a anfitriã Índia não são as melhores. Os dois países têm um longo conflito fronteiriço e Nova Deli está atualmente a realizar exercícios militares ao longo da fronteira com o seu vizinho do nordeste.

A Índia também aprofundou recentemente os seus laços comerciais, tecnológicos e militares com os EUA, o rival de longa data da China.

Assim, com todos estes conflitos de poder entre os países, resta saber se conseguirão chegar a um consenso até ao final da cimeira deste fim de semana.

O futuro nunca é certo, mas, caso os líderes não consigam chegar a um consenso, há outra opção frutuosa.

No fim de contas, não é tudo ou nada

Não seria a primeira vez que os membros do G20 não concordariam todos com a declaração dos líderes, que reflete o compromisso conjunto dos países com as prioridades discutidas durante a cimeira.

Até 2017, "partia-se do princípio de que tudo no G20 era sempre resolvido por consenso", afirmou Snower. Antes da cimeira do grupo, realizada em julho desse ano na Alemanha, o então Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que o país iria retirar-se do Acordo de Paris sobre o clima.

Apesar das circunstâncias difíceis, a presidência alemã do G20 conseguiu incorporar o Acordo de Paris nas políticas do bloco, mantendo o diálogo com os EUA.

Na declaração dos líderes de 2017, 19 dos membros permaneceram totalmente comprometidos com a ação climática, e um parágrafo que expõe a posição divergente dos EUA tornou possível a adoção de uma passagem sobre a política climática na declaração conjunta.

"A Alemanha fez história com a regra 19 + 1", afirmou Snower.

Apesar de a Índia poder enfrentar dois opositores recalcitrantes, a Rússia e a China, continuaria a haver "18 membros que poderiam concentrar-se em muitos problemas globais sem se distraírem com as questões que os separam", explicou Snower.

Por isso, seguindo as pisadas da Alemanha, porque não uma regra 18 + 2 desta vez?

"Os desacordos seriam registados, mas não seria o fim do mundo", disse Snower.