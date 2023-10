Visita surpresa de Zelensky a Bruxelas

De Euronews

Zelensky vai participar numa reunião da NATO e reunir-se com o governo belga

O presidente ucraniano desloca-se esta quarta-feira a Bruxelas.

De acordo com o jornal belga "Le Soir", Volodymyr Zelensky vai participar numa reunião da Aliança Atlantântica com vários temas em agenda: a entrega de aviões F-16, o acesso a fundos russos congelados na Europa e sanções ao comércio de diamantes russos.

Este último tema deverá estar em cima da mesa no encontro com o executivo belga, uma vez que a cidade de Antuérpia é tida como a capital mundial do comércio de diamantes.

