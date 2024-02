CERN quer novo acelerador de partículas até 2040

O novo acelerador terá uma circunferência de 91 quilómetros e um custo inicial estimado de 16 mil milhões de euros.

Foram apresentadas as primeiras imagens do futuro acelerador de partículas que o Conselho Europeu de Pesquisa Nuclear, o CERN, com sede em Genebra, na Suíça, quer desenvolver para substituir o atual mecanismo, que deverá chegar ao fim da vida, pelo menos nos atuais moldes, em 2040.

O novo acelerador de partículas, para o qual os cientistas do CERN esperam obter a luz verde dos vários Estados-membros, será essencial para compreender o que constitui a matéria escura, ou seja, a maior parte do nosso universo. O novo acelerador circular terá uma circunferência de 91 quilómetros. Quanto ao custo, a estimativa atual é de cerca de 16 mil milhões de euros, mas só em 2025 é que haverá um orçamento mais preciso, segundo a diretora-geral do CERN, Fabiola Gianotti.