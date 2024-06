Rússia procura fortalecer alianças na cimeira do BRICS

De Euronews

Serguei Lavrov acolhe na cidade de Nizhny Novgorod os chefes da diplomacia do grupo, agora alargado, de economias emergentes.

Em plena guerra com a Ucrânia, a Rússia procura novos aliados e solidificar as alianças com aqueles que já tem. Para isso, o ministro dos Negócios Estrangeiros Serguei Lavrov, acolhe, na cidade de Nizhny Novogorod, a cimeira dos chefes da diplomacia do BRICS - o grupo de economias emergentes composto inicialmente pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que agora inclui quatro novos membros - o Egito, a Etiópia, o Irão e os Emirados Árabes Unidos.

Esta primeira reunião com a presença dos novos membros começou com uma homenagem ao presidente iraniano Ebrahim Raisi e ao ministro dos Negócios Estrangeiros Hossein Amir-Abdollahian, ambos mortos num acidente de helicóptero há um mês.

Rússia e Irão têm um inimigo comum: o Ocidente. Lavrov não perdeu a oportunidade de criticar os líderes ocidentais, que diz "acharem-se no direito de ditar os valores universais". O chefe da diplomacia russa disse ainda que os Estados Unidos e seus aliados querem preservar o domínio e travar a formação da multipolaridade.

A reunião dura dois dias e conta com, além dos nove países-membros, a presença de outros 15 países, incluindo a Turquia, como convidados.