O Qatar 365 convida-o a conhecer iniciativas com um gostinho "da quinta para a mesa" que incentivam as pessoas a adotar práticas mais sustentáveis

PUBLICIDADE

É fundamental colmatar o fosso entre produtores e consumidores para ajudar as sociedades a adotarem práticas mais sustentáveis.

No Catar, a abordagem "da quinta para a mesa" está a ganhar popularidade, e a equipa do Qatar 365 foi ver como estas iniciativas atingem os seus objetivos, mantendo-se sustentáveis e ambientalmente responsáveis.

Começamos pelo Ritz Carlton Doha, um hotel de luxo que reserva uma área para a agricultura e jardinagem. Laila Humairah descobriu que a iniciativa tem por objetivo estimular os sentidos dos hóspedes. O Ritz Kids Garden serve para adultos e crianças explorarem e aprenderem sobre os legumes, frutas, ervas aromáticas e especiarias que lá crescem. Também é possível alimentar animais, uma vez que o espaço tem cabras, patos e perus.

O jardim também fornece ingredientes frescos à equipa culinária do hotel. O diretor-geral Carlo Javakhi afirmou que o conceito excedeu as expectativas e que estão em curso planos de expansão.

Aadel Haleem foi à The Little Gardener's Academy, da Hadiqaa, para participar numa sessão de jardinagem. A micro-agricultura da Cidade da Educação foca-se na interatividade e em ajudar os jovens a compreender melhor os alimentos e a natureza. A engenheira agrícola Vicky Damalou, co-fundadora da Hadiqaa, afirma que o objetivo é promover uma vida sustentável no Golfo.

Para Hamad Al Hajri, dar prioridade ao que é local é mais do que uma estratégia comercial. O fundador e CEO da Snoonu, uma das principais plataformas de entrega de comida do Catar, quer responder às necessidades diárias das pessoas utilizando tecnologia.