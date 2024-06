COI concede estatuto neutral a atletas russos e bielorrussos para participarem nos Jogos Olímpicos

O Comité Olímpico Internacional aprovou 14 atletas russos e 11 bielorrussos com estatuto de neutro para competir nos Jogos Olímpicos de Paris, em algumas modalidades desportivas.

Antes de conceder o estatuto de atleta neutro, um painel do Comité Olímpico Internacional (COI) avaliou a participação de atletas em cinco modalidades para determinar se tinham manifestado apoio à invasão russa da Ucrânia ou se tinham ligações a clubes desportivos militares ou a serviços de segurança dos respetivos estados.

O ciclismo, a ginástica, o taekwondo, o halterofilismo e a luta livre foram as primeiras modalidades a serem avaliadas e as listas de atletas de outros desportos olímpicos deverão seguir-se dentro de dias. O ténis, a natação e/ou judo ficou, para já, de fora.

O painel decidiu atribui a neutralidade a 14 atletas russos e 11 bielorussos.

Ainda segundo o documento divulgado pelo COI, a participação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 está sujeita à “aceitação, por parte do atleta, do convite individual e à assinatura das condições de participação aplicáveis a todos os participantes”, que consiste num compromisso de respeitar a Carta Olímpica, incluindo "a missão de paz do Movimento Olímpico", escreve o Comité.

