Israel atinge alvos Houthi no Iémen

O exército israelita afirma que dezenas dos seus aviões atingiram alvos dos Houthi no Iémen em resposta a um recente ataque contra Israel.

As forças armadas dizem ter atingido centrais elétricas e infraestruturas portuárias na cidade de Hodeidah.

O canal de televisão Al Masirah, dirigido pelos Houthi, mostrou bombeiros a combaterem um enorme incêndio na cidade e afirmou que houve pelo menos quatro mortos e 33 feridos.

Canal de televisão Houthi, Al Masirah, mostra bombeiros a combaterem enorme incêndio em Hodeidah, a 29 de setembro de 2024 Screenshot de vídeo da AP 4521952

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, em declarações aos militares em Telavive, afirmou que os ataques foram "impressionantes".

“Não temos qualquer interesse em expandir a guerra, não temos qualquer interesse em procurar novas frentes, mas se alguém atacar Israel, como os Houthis fizeram recentemente com mísseis e durante toda a guerra com mísseis de cruzeiro e drones, quem efetuar um ataque desse tipo, acertaremos contas com eles e sabemos como o fazer”, afirmou.

Em comunicado, os Houthis afirmam que tomaram medidas de precaução e que os ataques israelitas não irão impedir os ataques dos Houthis às rotas marítimas e a Israel.

Os Houthis lançaram um ataque com mísseis balísticos contra o aeroporto Ben Gurion de Israel no sábado, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu estava a chegar num voo proveniente dos Estados Unidos.

Desde novembro, o grupo tem também atacado regularmente navios no Mar Vermelho que considera terem ligações a Israel, embora muitos dos navios atingidos nada tenham a ver com o país.

O gabinete de imprensa dos Houthi afirmou que os ataques israelitas também atingiram o porto de Rass Issa, bem como duas centrais eléctricas em Hodeidah, um reduto dos rebeldes apoiados pelo Irão.

“Qualquer pessoa que prejudique ou tente prejudicar os cidadãos do Estado de Israel, atingi-la-emos. Da forma mais simples e com todas as medidas necessárias, com todas as capacidades que temos, e temos muitas mais capacidades para aprofundar e expandir o ataque”, declarou o major-general Tom Bar, comandante da Força Aérea Israelita.

Entretanto, no Líbano, pelo menos 24 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelitas que atingiram dois edifícios adjacentes perto da cidade de Sidon, no sul do país.

Os ataques consecutivos de domingo atingiram a zona de Ain el-Delb, tendo o Ministério da Saúde libanês informado que pelo menos 32 pessoas ficaram feridas.

Equipas de salvamento transportam um homem ferido de dois edifícios adjacentes que foram atingidos por um ataque aéreo israelita em Sidon, 29 de setembro de 2024 Mohammad Zaatari/Copyright 2024 The AP.

Os ataques aéreos israelitas intensificaram-se no sul do Líbano e na região de Beca no domingo, com os meios de comunicação social locais a relatarem ataques aéreos incessantes durante o dia.

O primeiro-ministro interino do Líbano, Najib Mikati, disse que o governo do país, sem liquidez, está com dificuldades para lidar com o número crescente de pessoas deslocadas, que, segundo ele, pode chegar a "um milhão de pessoas".

"Há 772 abrigos onde 118.000 pessoas estão alojadas desde anteontem. Estes 118.000 têm as suas necessidades básicas satisfeitas. Abrigo, necessidades básicas, comida e tudo o mais. Mas estima-se que o número de pessoas deslocadas seja muito superior a este número", afirmou.

Israel e o Hezbollah têm trocado ataques quase diariamente desde o início da guerra em Gaza, em outubro, deslocando dezenas de milhares de pessoas de ambos os lados da fronteira.

Os ataques no interior do Líbano intensificaram-se na última semana, especialmente após a morte, na sexta-feira, do chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, num subúrbio a sul da capital Beirute.

Papa Francisco fala aos jornalistas no seu voo de regresso da Bélgica para Itália, 29 de setembro de 2024 Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP.

Em declarações aos jornalistas durante um voo de regresso da Bélgica para Itália, o Papa Francisco sugeriu que os ataques de Israel em Gaza e no Líbano foram "imorais" e desproporcionais, afirmando que o seu domínio militar ultrapassou as regras da guerra.

Francisco não mencionou o nome de Israel e disse que falava em termos gerais, mas afirmou que "a defesa tem de ser sempre proporcional ao ataque".

"Quando há algo desproporcional, podemos ver uma tendência para dominar que ultrapassa a moralidade. Um país que com a sua força faz estas coisas - qualquer país, quero eu dizer - que faz estas coisas de uma forma tão exagerada, trata-se de ações imorais", afirmou.