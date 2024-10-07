Campeonato do Mundo de Judo Júnior em Duxambé: As equipas dão espetáculo no quinto dia

Hoje, a capital do Tajiquistão, Dushanbe, recebeu o Campeonato do Mundo de Equipas Mistas de Judo Júnior. “Queria tanto ganhar que podia morrer a tentar", disse Keito Kihara, que conquistou a vitória decisiva para o Japão.

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O Campeonato Mundial de Equipas Mistas é um evento sem igual. Pega no desporto individual do Judo e junta 6 jogadores, 3 homens e 3 mulheres, para formar uma equipa. A atmosfera é eléctrica.

Na primeira disputa pela medalha de bronze, a República da Coreia defrontou a equipa da Mongólia. A equipa coreana estava numa forma imparável e rapidamente alcançou uma vitória por 4-0 e um lugar no pódio.

Combate entre vizinhos

O público do Tajiquistão ficou de pé para ver o próximo combate, com o seu vizinho Uzbequistão a defrontar o Azerbaijão pela medalha de bronze. Um confronto frenético, com avanços e recuos.

Mas depois de uma reviravolta do Azerbaijão, foi o Uzbequistão que acabou por selar a vitória e ganhar a outra medalha de bronze, quando Mardon Ravshanov bateu Vusal Galandarzade no combate decisivo.

A final é um clássico

A final foi disputada entre os eternos rivais França e Japão e prometia ser um clássico.

A campeã mundial individual Melkia Auchecorne fez com que a França tivesse um início perfeito marcando Ippon contra Rin Maeda: 1-0 para França.

Mas Komei Kawabata empatou o resultado em 1-1 contra Ivan Chernyshenko, as coisas voltaram a mudar para o lado da França graças a Celia Cancan depois de ganhar com dois pontos Waza-Ari contra Chihiro Yamaguchi, o resultado ficou 2-1 para França.

Japão invencível

No entanto, depois de Nozomu Miki ter vencido uma disputa apertada com Maxence Bordin e Riko Honda marcar Waza-ari contra Alya de Carvalho coube a Keito Kihara obter a quarta e decisiva vitória contra Peter Jean: 4-2. E o Japão defende o seu título mundial júnior de equipas mistas de 2023.

A próxima geração do Judo parece estar segura nas mãos desta extraordinária equipa japonesa. As medalhas de ouro foram entregues por Armen Bagdasarov, Diretor de Arbitragem da IJF.

Ismoil Mahmadzoir, Presidente do Judo do Tajiquistão, entregou o troféu aos campeões. Houve cenas de alegria quando os medalhados se aperceberam do alcance dos seus feitos.