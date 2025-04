Sismo ou teste nuclear? Redes sociais especulam sobre tremor de terra no Irão

De یورونیوز فارسی

PUBLICIDADE

Às 22:45 de sábado, o centro sismográfico da Universidade de Teerão anunciou que um terramoto de magnitude 4,4 na escala de Richter foi registado na cidade de Aradan, na província iraniana de Semnan, com abalos também sentidos em partes do leste de Teerão.

As coordenadas deste sismo, que ocorreu a uma profundidade de 12 km do solo, foram registadas como 35,42° latitude norte e 52,78° longitude leste.

Horas depois da notícia, as redes sociais foram inundadas por uma onda de especulações sobre a natureza do abalo. Para alguns, tratou-se do primeiro teste atómico no subsolo do Irão, numa medida dissuasiva contra o ataque retaliatório de Israel ao seu território.

Estas especulações surgiram devido às ameaças de alguns funcionários da República Islâmica e comandantes da Guarda Revolucinária que, nos últimos meses, advertiram o Ocidente, especialmente Israel, de que se as pressões económicas, políticas e militares sobre o país se intensificassem, existiria uma mudança na doutrina militar de defesa que implicaria alterações sobre a ilegalidade das armas nucleares.

Não obstante, a NorNews, que atua informalmente como base de informação do Conselho de Segurança Nacional da República Islâmica, reagiu às especulações na segunda-feira, descrevendo-as como “rumores” e sublinhando mais uma vez que o teste nuclear contradiz a doutrina nuclear e de defesa do Irão.

O Irão tem algum local de testes secreto?

A Fundação para a Defesa das Democracias (FDD), um think tank americano com sede em Washington divulgou um relatório, em 2019, no qual alega que o Irão tinha iniciado um programa para construir locais subterrâneos de testes nucleares, conhecido como “Projeto de Campo”.

A fundação é acusada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão desde há cinco anos de “produzir e disseminar mentiras, incentivar, consultar, fazer lobby e fazer campanha de propaganda negativa contra o Irão com o objetivo de desempenhar um papel efetivo na imposição e intensificação de sanções económicas”.

De acordo com o relatório de 2019, os investigadores “identificaram o local provável (numa área a sudeste de Semnan) onde foram efetuados testes subterrâneos de explosivos não nucleares em 2003, como parte do desenvolvimento de métodos sísmicos para medir o rendimento de um explosivo nuclear subterrâneo”.

Isto levanta a perspetiva de que o terramoto registado em Semnan possa estar relacionado com o primeiro ensaio nuclear de Teerão.

Embora o Irão tenha reconhecido anteriormente a existência do centro espacial “Imam Khomeini” e da sede de mísseis a sudeste de Semnan, o local fica a mais de 100 quilómetros do epicentro do terramoto.

No entanto, alguns utilizadores das redes sociais continuam a especular que talvez o Irão tenha uma instalação nuclear subterrânea não declarada na província de Semnan, preferindo utilizá-la como local de testes em vez de os realizar numa instalação bem conhecida como Natanz.

Teerão tem falhado sistematicamente em revelar as suas atividades nucleares à Agência Internacional de Energia Atómica. Não obstante, o Irão é um país propenso a terramotos, e tremores como estes não são incomuns ou estranhos.