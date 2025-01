Recorde de afluência às urnas no estado norte-americano da Geórgia no primeiro dia de votação antecipada

Mais de 300.000 eleitores votaram no primeiro dia de votação antecipada na Geórgia, um estado-chave para as eleições presidenciais americanas de 2024.

O estado norte-americano da Geórgia registou uma afluência recorde às urnas no primeiro dia de votação antecipada para as eleições presidenciais dos EUA, na terça-feira.

A Geórgia é um estado-chave na corrida entre a vice-presidente Kamala Harris e o ex-presidente Donald Trump.

Mais de 300.000 pessoas votaram, segundo as autoridades eleitorais, mais do dobro das 136.000 que participaram no primeiro dia de votação antecipada nas eleições de 2020 entre Donald Trump e Joe Biden. Gabriel Sterling, diretor de operações do Gabinete do Secretário de Estado da Geórgia, elogiou a participação "espetacular" no X.

Tanto a campanha de Harris como a de Trump têm como objetivo ganhar a Geórgia. Trump realizou um comício na terça-feira na capital do estado, Atlanta, e Harris também realizará um evento na cidade no sábado.

Em 2020, o presidente Joe Biden tornou-se o primeiro democrata a ganhar o estado desde 1992, uma vitória em grande parte atribuída a um aumento na votação dos negros. Os residentes negros representam cerca de um terço da população da Geórgia.

Nova regra de contagem de votos bloqueada por um juiz

As dúvidas sobre a validade dos procedimentos eleitorais do estado da Geórgia continuam a pairar sobre a votação do estado.

Na terça-feira, um juiz bloqueou uma nova regra que exige que os boletins de voto do dia das eleições na Geórgia sejam contados à mão após o encerramento da votação. A decisão foi tomada um dia depois de o mesmo juiz ter decidido que os funcionários eleitorais do condado devem certificar os resultados eleitorais dentro do prazo estabelecido por lei.

No mês passado, o Conselho Eleitoral do Estado aprovou a regra que exige que três funcionários das mesas de voto contem manualmente os boletins de voto em papel - e não os votos - após o encerramento das urnas. A junta eleitoral do condado de Cobb, nos subúrbios de Atlanta, interpôs uma ação judicial para que um juiz declarasse inválida essa norma e outras cinco recentemente aprovadas pela junta estadual, alegando que excedem a autoridade da junta estadual, não foram adoptadas em conformidade com a lei e não são razoáveis.

Numa decisão tomada na terça-feira, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Robert McBurney, escreveu que a chamada regra da contagem manual "é demasiado, demasiado tarde" e bloqueou a sua aplicação enquanto analisa os méritos do caso.

Na segunda-feira, McBurney tinha decidido, num processo separado, que "nenhum superintendente eleitoral (ou membro de uma comissão eleitoral e de recenseamento) pode recusar-se a certificar ou abster-se de certificar os resultados eleitorais em qualquer circunstância". Embora tenham o direito de inspecionar a realização de uma eleição e de analisar os documentos relacionados, escreveu, "qualquer atraso na receção dessa informação não constitui uma base para recusar a certificação dos resultados eleitorais ou para se absterem de o fazer".

A lei do estado da Geórgia diz que os superintendentes eleitorais do condado - geralmente conselhos com vários membros - "devem" certificar os resultados das eleições até às 17 horas da segunda-feira após as eleições, ou na terça-feira se a segunda-feira for feriado, como acontece este ano.

As duas decisões são uma vitória para os democratas, para os grupos liberais de defesa dos direitos de voto e para alguns juristas que manifestaram a preocupação de que os aliados de Donald Trump pudessem recusar-se a certificar os resultados se o antigo presidente perdesse para a vice-presidente democrata Kamala Harris nas eleições presidenciais do próximo mês.

Argumentaram também que as novas regras promulgadas pela maioria apoiada por Trump na Comissão Eleitoral do Estado poderiam ser utilizadas para impedir ou atrasar a certificação e minar a confiança dos cidadãos nos resultados.