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Netanyahu reage ao ataque com drones contra a sua casa em Cesaréia

Oficiais da unidade militar do Comando da Frente Interna de Israel caminham numa estrada perto do local onde, segundo o governo israelita, foi lançado um drone em direção à ca
Oficiais da unidade militar do Comando da Frente Interna de Israel caminham numa estrada perto do local onde, segundo o governo israelita, foi lançado um drone em direção à ca Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Manuel Ribeiro  & euronews com Agências
Publicado a Últimas notícias
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O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, terá reagido ao ataque com drones contra a sua casa no sábado de manhã. A zona foi isolada pela polícia e não há registo de feridos. O primeiro-ministro e a sua esposa não estavam em casa no momento do ataque.

O jornal Times of Israel publicou, na última hora, um vídeo com o primeiro-ministro israelita a afirmar que "nada o deterá" e que Israel "vai ganhar esta guerra", descrevendo o mesmo como se tratasse de uma reação de Netanyahu ao ataque com drones dirigido à sua casa numa cidade costeira a norte de Tel Aviv. Contudo, não é possível verificar quando a gravação (publicada no sábado nas redes sociais) foi efetuada, já que o primeiro-ministro não se refere diretamente ao ataque contra a sua casa.

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No sábado de manhã, a casa de Benjamin Netanyahu foi alvo de um ataque com drones, segundo informou um porta-voz do governo. Nem ele nem sua esposa estavam em casa, disse a mesma fonte israelita, acrescentado que não há registo de vítimas.

O Gabinete do primeiro-ministro de Israel confirma que a sua residência privada em Cesaréia foi alvo de um ataque de um drone proveniente do Líbano, no início da manhã de sábado.

De acordo com a Al Jazeera, "o drone lançado do Líbano atingiu diretamente a casa de Benjamin Netanyahu em Cesaréia", uma zona habitada por empresários e políticos israelitas.

A polícia está no local para sinalizar o ataque. A Al Jazeera reporta que os militares impuseram fortes restrições aos meios de comunicação social israelitas, isolando a zona.

À mesma hora, as sirenes soaram em Tel Aviv. Dois outros drones também lançados foram intercetados pela defesa anti-aérea, reporta ainda a estação de televisão.

Forças de segurança israelitas protegem uma estrada perto do local onde o governo de Israel diz que um drone foi lançado contra a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu
Forças de segurança israelitas protegem uma estrada perto do local onde o governo de Israel diz que um drone foi lançado contra a casa do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu AP Photo

O incidente desencadeou alarmes na base militar de Glilot, mas os militares mais tarde determinaram que os drones não estavam naquela área.

O drone que atingiu a casa do chefe do governo israelita voou cerca de 70 km a partir do Líbano.

Em setembro, os rebeldes Houthi do Iémen lançaram um míssil balístico contra o aeroporto Ben Gurion quando o avião de Netanyahu estava a aterrar. O míssil foi intercetado.

Os ataques de sábado contra Israel ocorrem num momento em que a guerra com o Hezbollah do Líbano - um aliado do Hamas apoiado pelo Irão - se intensificou nas últimas semanas.

Entretanto, em Gaza, as forças israelitas dispararam contra hospitais na parte norte do enclave palestiniano, e os ataques na faixa mataram mais de 50 pessoas, incluindo crianças, em menos de 24 horas, de acordo com funcionários do hospital e um repórter da Associated Press.

Após a morte do líder do Hamas na sexta-feira, esmorecem as esperanças para um cessar-fogo, embora o presidente Joe Biden acredite que haverá mais facilmente paz no Líbano do que em Gaza, o Hezbollah disse na sexta-feira que planeava lançar uma nova fase de combate, enviando mais mísseis guiados e drones explosivos para Israel.

Recorde-se que o líder de longa data do grupo militante, Hassan Nasrallah, foi morto num ataque aéreo israelita no final de setembro, desencadeando o alargamento do conflito. Israel enviou tropas terrestres para o Líbano no início de outubro. Crê-se que cerca de 15 mil soldados israelitas ocupam a região sul daquele país fronteiriço.

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