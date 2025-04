New York Times: Irão prepara-se para retaliar com “1.000 mísseis balísticos” em caso de ataque israelita

De یورونیوز فارسی

A publicação citou “quatro funcionários iranianos não identificados” dizendo que o líder da República Islâmica, Ali Khamenei, ordenou às tropas que preparassem vários planos militares para responder a um possível ataque israelita.

A extensão de qualquer ação retaliatória iraniana dependerá em grande parte da gravidade dos ataques de Israel, disseram as fontes.

As autoridades iranianas sublinharam que se os ataques de Israel causarem danos generalizados e grandes baixas, o Irão retaliará. Mas se Israel limitar o seu ataque a algumas bases militares e reservas de mísseis e drones, o Irão pode não fazer nada em resposta.

Fontes iranianas disseram ao New York Times que o líder iraniano ordenou que, se Israel atacar infraestruturas petrolíferas e energéticas e instalações nucleares, ou assassinar altos funcionários, a resposta será definitiva.

As fontes, incluindo dois membros da Guarda Revolucionária, ameaçaram que, se Israel causar grandes danos, as respostas iranianas poderiam desencadear o disparo de até 1.000 mísseis balísticos, escalar os ataques de grupos de milícias procuradas na região e interromper o fluxo global de energia e abastecimento marítimo no Golfo Pérsico e no Estreito de Ormuz.

As autoridades israelitas sublinharam repetidamente nas últimas três semanas que vão realizar um ataque de retaliação em resposta ao ataque de mísseis do Irão a 1 de outubro no seu território.

Na mesma linha, o ministro da Defesa israelita, Yoav Galant, disse numa reunião de pilotos e tripulantes na Base Aérea de Hatzrim na quarta-feira que depois do Irão ter sido atacado, o mundo compreenderia a força de Israel e que “os nossos inimigos aprenderão uma grande lição com isso”.

Ministro da Defesa de Israel ameaça Irão com ataque retaliatório a base aérea

Nas últimas semanas, a administração norte-americana tentou dissuadir Israel de um possível ataque às instalações nucleares e petrolíferas do Irão. Israel, no entanto, disse que os seus “interesses nacionais”, e não os dos Estados Unidos, determinarão os objetivos.

O Washington Post também publicou um relatório sobre possíveis alvos israelitas, dizendo que Tel Aviv poderia atacar uma série de instalações nucleares e petrolíferas iranianas.

Segundo as estimativas da publicação, os ataques de Israel poderão incluir as bases de mísseis de Tabriz, Bakhtran em Kermanshah e Imam Ali Khorramabad. Estes locais de lançamento de mísseis são considerados bases fundamentais no oeste do Irão, uma vez que estão mais próximos de Israel.

Base de mísseis do Irão em Kermanshah AP

Além disso, a base naval de Bandar Abbas, incluindo a base do 1º Corpo de Fuzileiros Navais, poderá também ser um dos possíveis alvos de ataque.

Quanto aos alvos petrolíferos, atacar infraestruturas-chave, como estações elevatórias e ligações de oleodutos, poderia interromper o fluxo de petróleo iraniano durante semanas ou mesmo meses.

Quanto às instalações nucleares do Irão, as instalações de enriquecimento de Natanz em Isfahan e Fardu em Qom podem ser alvos de ataques. Joe Biden, no entanto, disse que não os atacaria no lugar de Israel.

Anteriormente, Israel tinha como alvo uma instalação de defesa em Isfahan com mísseis em resposta ao primeiro ataque iraniano.