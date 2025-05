Milhares protestam na Geórgia contra as eleições que dizem ser manipuladas

De Euronews com AP

Foram milhares as pessoas que se reuniram na segunda-feira à noite em Tbilisi, em frente ao Parlamento da Geórgia para denunciarem as eleições do passado sábado no país e exigirem a sua anulação.

“Vocês não perderam esta eleição”, afirmou a presidente do país, Salome Zourabichvili, que contesta o resultado eleitoral que deu a vitória ao partido no poder, Sonho Georgiano, com 54% dos votos.

A presidente diz que o sufrágio foi manipulado, alvo de “uma operação especial russa”.“Roubaram o vosso voto e tentaram roubar o vosso futuro, mas ninguém tem o direito de o fazer e vocês não vão deixar que ninguém o faça!” afirmou perante a multidão, garantido que tudo fará para manter o país na rota da União Europeia.

Giorgi Vashadze, líder da coligação Movimento Nacional Unido, afirmou que a oposição não participará em quaisquer conversações com o governo e que insistirá numa nova votação sob supervisão internacional.

"Não vamos entrar neste Parlamento. Recusamos todos os mandatos”, afirmou. "Não vamos entrar em negociações. Vamos lutar até à vitória e prometemos que, juntos, venceremos”, afirmou.

A União Europeia instou as autoridades georgianas a investigarem “de forma rápida, transparente e independente” as irregularidades registadas nas eleições parlamentares de sábado.